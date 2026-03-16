Америка заключила сделки по энергоносителям на $57 млрд

Американские компании за минувшие выходные в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума по энергетической безопасности заключили соглашения по поставкам энергоносителей из США с предприятиями в странах-союзницах на общую сумму в $57 млрд. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам.

«Мы заключили 22 соглашения на общую сумму в $57 млрд. <...> Речь идет о всех наших основных союзниках в регионе - от Новой Зеландии и Австралии до Японии», - сказал Бергам.

По его словам, речь идет о поставках нефти и природного газа. В том числе часть соглашений связана с инвестициями в американское производство энергоносителей. Одно из крупнейших соглашений - на $10 млрд - было подписано с Южной Кореей.

Бергам подчеркнул, что встречи в рамках форума планировались заранее и не связаны с текущими обстоятельствами, связанными с обострением ситуации на Ближнем Востоке.