Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Новость дня
Впервые! Как убивали семью Хаменеи

В Азербайджане будут жестче наказывать уклонистов

В Азербайджане ужесточаются правила в отношении уклоняющихся от военной службы. Об этом сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

Сообщается, что с целью своевременного и эффективного предотвращения случаев уклонения от призыва на срочную действительную военную службу 27 декабря 2024 года был принят Закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в ряд соответствующих законодательных актов, в том числе в Уголовный кодекс, Миграционный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики данным законом, под «уклонением от призыва» подразумевается неявка граждан без уважительных причин на медицинское обследование (освидетельствование), на срочную действительную военную службу, на сборы, а также на военную службу по мобилизации.

Кроме того, в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики внесены изменения, согласно которым в случае уклонения граждан от призыва на срочную действительную военную службу или военную службу по мобилизации их право на выезд из страны может быть временно ограничено до принятия решения по призыву.

Эти изменения также нашли отражение в решении Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики от 23 января 2026 года о внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики №1 от 1 ноября 2001 года «О судебной практике по делам об уклонении от прохождения военной службы, самовольном оставлении воинской части или места службы и дезертирстве».

В постановлении Пленума Верховного суда указано, что ряд действий может рассматриваться как деяния, влекущие ответственность по статье 321.1 Уголовного кодекса.

В частности, если гражданин без уважительных причин не является в местные главные управления, управления, отделы или подразделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу для прохождения медицинского освидетельствования, военных сборов, учений или призыва на действительную военную службу до окончания срока призыва, это расценивается как уклонение от военной службы и влечет ответственность.

Кроме того, к таким деяниям может относиться ситуация, когда призывник с целью уклонения от военной службы, в том числе для предотвращения вручения ему повестки о прохождении медицинского обследования или призыве на срочную действительную военную службу, меняет место жительства более чем на три месяца до окончания текущего призывного периода, не снимается с воинского учета по прежнему месту жительства и не становится на учет по месту фактического пребывания, либо при смене места жительства не уведомляет об этом соответствующие местные органы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, где он состоит на воинском учете, как того требует статья 7.3 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Гражданам, относящимся к вышеуказанным категориям и находящимся как на территории страны, так и за ее пределами, не имеющим действующего права на отсрочку, рекомендуется ответственно относиться к исполнению своих воинских обязанностей и в указанное в их военных билетах и в личных кабинетах на платформе mygov время являться в соответствующие структурные подразделения Государственной службы по месту регистрации.

Совершенствование законодательства в военной сфере направлено на укрепление национальной безопасности Азербайджана, своевременное и качественное комплектование Вооруженных сил призывниками, а также повышение эффективности системы мобилизации.

