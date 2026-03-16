Авианосцы США отошли от Ирана: отступление или маневры?

США после серии атак с участием иранских катеров отвели авианосные ударные группы USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln от побережья Ирана и Йемена за пределы досягаемости береговых ракетных комплексов, переместив их в центральную часть Красного моря и юго-западные воды Омана, пишет Defence Security Asia.

Авианосец Gerald R. Ford переместился южнее саудовского порта Джидда, оказавшись вне зоны досягаемости противокорабельных ракет йеменских хуситов. В то же время Abraham Lincoln удалился от иранского побережья более чем на 1,1 тыс. км, тогда как еще в начале недели находился менее чем в 350 км от территориальных вод Ирана. Передислокация произошла через несколько дней после атаки иранских катеров на корабль охранения, входивший в состав ударной группы Abraham Lincoln.

Военные аналитики, отмечает Defence Security Asia, рассматривают этот маневр не как отступление, а как тактическую корректировку, направленную на снижение уязвимости дорогостоящих авианосцев перед асимметричными угрозами. Речь идет, в частности, о роевых атаках быстроходных катеров, применении противокорабельных ракет малой дальности и других средств, которые Иран и его союзники активно используют в акваториях Персидского залива и Красного моря.