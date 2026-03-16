Не можете заснуть? Чем опасна бессонница?

Современный ритм жизни, стресс, чрезмерное использование технологий и нездоровый образ жизни превратили проблемы со сном в одну из самых распространенных жалоб на здоровье в обществе. Многие люди испытывают трудности с засыпанием ночью и просыпаются утром уставшими. Между тем качественный сон — это не только отдых, но и жизненно важный процесс для нормального функционирования мозга и организма. Нарушение режима сна может привести ко многим серьезным последствиям — от ослабления иммунной системы до сердечно-сосудистых заболеваний и психологических проблем.

— Айгюн ханым, давайте сначала ответим на вопрос: что такое режим сна и почему он важен?

— Режим сна — это регулирование времени сна и его циклов в течение суток, соответствие определённому расписанию. Этот режим очень важен для здоровья человека и общего благополучия. Правильно организованный режим сна важен по нескольким причинам. Когда режим сна соблюдается, организм и мозг получают необходимый отдых. Это помогает восстановить энергию, укрепить иммунную систему и улучшить работу умственных функций. Режим сна поддерживает баланс гормонов в организме. Например, правильный цикл сна помогает регулировать выработку гормона роста и гормонов стресса. Сон также способствует укреплению памяти и усвоению новой информации. Во время сна мозг обрабатывает полученные данные и закрепляет их в памяти. Когда режим сна соблюдается, люди становятся более продуктивными и внимательными в повседневной деятельности. Бессонница или нерегулярный сон могут усиливать стресс, тревожность и другие психологические проблемы. Сон важен и для психического, и для эмоционального здоровья. Нарушение режима сна, бессонница или неправильный сон в течение длительного времени могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Поэтому очень важно, чтобы время сна было стабильным и человек старался ложиться спать каждый день в одно и то же время.

— Что происходит, если бессонница продолжается длительное время?

— Длительная бессонница может привести к множеству физических и психологических проблем со здоровьем. Это негативно влияет не только на повседневную жизнь, но и на общее состояние человека. Бессонница ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к заболеваниям. Она повышает риск высокого артериального давления, сердечных заболеваний и других проблем сердечно-сосудистой системы. Нарушается работа гормонов, регулирующих аппетит и чувство голода, что может привести к увеличению веса. Также могут нарушаться другие гормональные процессы, влияющие на менструальный цикл, уровень инсулина и другие функции организма.

Бессонница повышает уровень стресса и тревожности, что приводит к эмоциональным расстройствам. Она может усиливать симптомы депрессии и вызывать ухудшение настроения. Кроме того, бессонница ослабляет функции мозга — ухудшаются концентрация, память и способность принимать решения.

— Существует ли лечение нарушений сна?

— Да, нарушения сна можно лечить. Методы лечения зависят от вида нарушения и его причин. Обычно лечение включает три основных подхода. Это поведенческая терапия (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы — CBT-i). Это один из самых эффективных методов лечения. Он помогает изменить негативные мысли и поведенческие привычки, связанные со сном. Такая терапия включает обучение правильному режиму сна, методам управления стрессом и техникам расслабления. Особенно эффективна она для людей, страдающих хронической бессонницей. В некоторых случаях может применяться медикаментозное лечение. Однако они обычно назначаются только на короткий срок или тогда, когда другие методы лечения не дают результата. Полезно соблюдать регулярный режим сна — ложиться и просыпаться в одно и то же время. Физическая активность в течение дня облегчает засыпание, однако перед сном следует избегать интенсивных тренировок. Также рекомендуется избегать тяжёлой пищи, кофеина и алкоголя перед сном.

— Важно ли правильное питание для нормализации сна?

— Да, питание играет важную роль. То, что человек ест и пьет, напрямую влияет на качество сна и процесс засыпания. Легкий ужин помогает легче заснуть. Следует избегать тяжёлой и высококалорийной пищи перед сном. Употребление большого количества сладкого перед сном может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что приводит к бессоннице. Важно также правильно регулировать потребление жидкости. Вечером не стоит пить слишком много, чтобы не просыпаться ночью. Рекомендуется ужинать за 2–3 часа до сна. Подбор продуктов, способствующих расслаблению организма, может облегчить засыпание. Таким образом, правильный режим питания положительно влияет на качество сна. В сочетании с гигиеной сна и здоровым образом жизни это дает еще лучший результат.