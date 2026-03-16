Великобритания отказалась посылать корабли в Ормуз

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль накануне заявил телеканалу ARD, что «очень скептически» относится к идее расширения морской миссии ЕС Aspides на Ормузский пролив для обеспечения безопасности коммерческих судов. По его словам, стабильность в районе пролива возможна лишь посредством переговоров, а Берлин не намерен участвовать в военном конфликте на Ближнем Востоке.

На данный момент Великобритания направила в восточную часть Средиземного моря эсминец ПВО типа 45 HMS Dragon. Корабль переброшен для поддержки противовоздушной обороны на Кипре, где расположены британские военные базы. Кроме того, Лондон рассматривает возможность отправки в регион беспилотных аппаратов для обнаружения мин, сообщает The Telegraph. Газета также отмечает, что Британия могла бы направить фрегаты и подводные лодки, одна из которых вышла из австралийского порта и сейчас движется в Индийский океан.