Бензин в США продолжит дорожать

Цены на бензин в США останутся высокими на протяжении еще нескольких недель. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт.

«Это краткосрочный сбой в потоках энергоносителей. Американцы чувствуют это прямо сейчас. Американцы будут чувствовать это еще несколько недель», — заявил он в эфире программы NBC Meet the Press. По его словам, нормализация ситуации произойдет после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg сообщил, что рост цен на бензин связан с перебоями поставок из-за конфликта вокруг Ирана. Азиатские нефтепереработчики лишились критически важных объемов сырья, которые поступали через Ормузский пролив. Сейчас из-за блокировки пролива около 20 тыс. моряков оказались заблокированы, а нефтепереработчикам пришлось сократить выпуск топлива. В Китае тем временем крупнейшие НПЗ получили указание приостановить экспорт дизеля и бензина.

Кроме того, агентство отмечает, что дополнительное влияние на рост цен оказал сезонный переход американских НПЗ с зимних сортов бензина на более дорогие летние, который традиционно сопровождается увеличением стоимости топлива весной.