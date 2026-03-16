Когда же вода?

По словам жителей, им сообщили об аварии на водопроводе, проходящем через улицу, и о том, что проблема якобы уже решена. Однако давление воды в линии настолько низкое, что она не доходит не только до верхних, но и до нижних этажей.

В самом центре Баку жители домов №№58 и 60 по улице Самеда Вургуна, что в Насиминском районе, уже три дня живут без воды.

«Со вчерашнего дня Объединенная служба водоснабжения крупных городов распространяет информацию об устранении проблемы. Однако давление воды не отрегулировано, и в настоящее время более 300 квартир в трех зданиях остаются без водоснабжения», — говорится в обращении жителей в редакцию haqqin.az.

По их словам, это не первый случай аварии на водопроводе, проходящем по их улице: водопровод часто выходит из строя. И каждый раз жильцы остаются без воды на несколько дней. Чтобы удовлетворить свои потребности, им приходится покупать питьевую воду в магазинах. За последние три дня жители неоднократно обращались в Объединенную службу водоснабжения крупных городов по поводу давления воды, но пока безрезультатно.

В ответ на запрос редакции haqqin.az в Службе сообщили, что ранее произошла авария на водопроводе, подающем воду в здания, но авария уже устранена, и водоснабжение восстановлено.