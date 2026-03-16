Трамп призвал, Пекин сказал «нет»

Пекин считает важным избегать действий, способных обострить конфликт между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Китай в очередной раз призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации, предотвратить дестабилизацию региона, не допустить более серьезных последствий для развития мировой экономики», — заявил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, что негативно сказывается на перевозках грузов и энергоносителей по международным торговым маршрутам, «подрывает мир и стабильность в регионе, как и во всем мире».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона ведет обсуждения с другими государствами о возможности совместного патрулирования проливов. В частности, речь шла об Ормузском проливе, через который, как подчеркнул Трамп, КНР получает «90% нефти», и поэтому Пекину «следует принять участие».