Атака на Ульяновск: остановился крупнейший авиастроительный завод

В ночь на 16 марта беспилотники ударили по российскому Ульяновску. В результате атаки приостановил работу крупнейший российский авиастроительный завод «Авиастар». По информации российских пабликов, на местах атак работают экстренные службы.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что минувшей ночью над областью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских БПЛА. В частности, место падения зафиксировано в Чердаклинском районе, там работают специальные службы.

«После отражения атаки беспилотников временно не работают завод «Авиастар» и аэропорт Ульяновск-Восточный. Информация уточняется», – говорится в одном из российских пабликов.

В то же время в Министерстве обороны РФ заявили, что всего над территорией России силами ПВО за ночь сбито 145 украинских БПЛА.

«Авиастар» – ведущий российский авиастроительный завод, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (структура Ростех). Предприятие производит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А и обеспечивает сервисное обслуживание тяжелых транспортников Ан-124 «Руслан».