40 секунд, изменившие Ближний Восток. Как США и Израиль обезглавили режим аятолл

В ходе беспрецедентной совместной операции, детали которой стали известны изданию ynet.co.il, разведки США и Израиля реализовали сценарий «идеального шторма». Всего за 40 секунд была ликвидирована вся верхушка иранской власти, включая верховного лидера Али Хаменеи. Хроника атаки, которая войдет в учебники военной истории, — в материале ниже.

За несколько часов до вылета самолетов планы едва не сорвались. Опасаясь ночного удара, иранское руководство перенесло встречу на утро субботы

«Пастер» под прицелом

В пятницу, 27 февраля, ЦАХАЛ и Центральное командование США (CENTCOM) вышли на финальную стадию координации. Цель — еженедельное заседание Высшего совета обороны Ирана в сверхсекретном комплексе «Пастер».

Разведка поставила стратегов перед дилеммой: наносить удар немедленно или ждать. Логика была проста: уничтожение иерархии в один момент парализует ответную реакцию. Если же дать чиновникам разбежаться по бункерам, операция растянется на месяцы.

За несколько часов до вылета самолетов планы едва не сорвались. Опасаясь ночного удара, иранское руководство перенесло встречу на утро субботы. Это вынудило гигантскую военную машину — от наземных экипажей до сил РЭБ — замереть в режиме ожидания на 12 критических часов.

Однако именно эта заминка стала роковой для Тегерана. Агентурная сеть донесла: Али Хаменеи, вопреки слухам об эвакуации, остался в своей резиденции на поверхности. Вероятно, на решение Рахбара повлияла репутационная травма — его открыто высмеивали за постоянное нахождение в укрытиях после «июньской войны».

Тактика «Армады»

В 8:10 по израильскому времени ракеты типа Anchor/Rox и Golden Horizon, запущенные с истребителей F-15I вне зоны действия ПВО, одновременно поразили три точки:

1. Зал заседаний Совета обороны.

2. Резиденцию верховного лидера.

3. Здание Министерства разведки.

Защищенный бункер под комплексом «Пастер», на уничтожение которого планировалось выделить 50 самолетов и 100 бетонобойных бомб, в итоге не понадобился. Из-за избыточной самоуверенности все цели находились в наземных постройках.

Список ликвидированных (ключевые фигуры):

Из сорока уничтоженных высокопоставленных лиц на данный момент подтверждены личности одиннадцати:

- Али Хаменеи — верховный лидер ИРИ.

- Али Шамхани — секретарь Совета Безопасности.

- Мохаммад Пакпур — командующий КСИР, автор «плана уничтожения Израиля».

- Азиз Насирзаде — министр обороны.

- Абдель Рахим Мусави — командующий Вооруженными силами.

- Мухаммад Ширази — начальник военной канцелярии Рахбара.

Нынешний удар преследовал радикальную цель: не просто ослабить военный потенциал, а создать вакуум власти для возможного свержения режима иранским народом

Разведка 2.0: работа над ошибками

Успех операции стал возможен благодаря тому, что израильское подразделение «8200» смогло обойти новые меры безопасности Ирана. После того как Тегеран понял, что его лидеров отслеживают по телефонам телохранителей, связь была полностью пересмотрена. Тем не менее ЦАХАЛ задействовал альтернативные методы сбора данных, внедрявшиеся последние два десятилетия.

Политический контекст

Операция 2026 года стала признанием того, что «июньский мир» 2025 года был лишь передышкой. Несмотря на заявления Белого дома, ядерный потенциал Ирана оставался дееспособным.

«Июньская операция была тактическим успехом, но стратегической иллюзией», — заявил источник в силовых структурах Израиля.

Нынешний удар преследовал радикальную цель: не просто ослабить военный потенциал, а создать вакуум власти для возможного свержения режима иранским народом. Иранская «вертикаль» перестала существовать за время, пока горит спичка.

Golden Horizon: сверхсекретные баллистические ракеты воздушного базирования

Аналитическая справка (Sidebar):

Технологии удара:

- Ракеты Rox: высокоточное оружие, способное маневрировать на гиперзвуковых скоростях, игнорируя системы GPS-глушения.

- Golden Horizon: сверхсекретные баллистические ракеты воздушного базирования, позволяющие наносить удары из-за пределов радиуса обнаружения радаров.

