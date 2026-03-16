Z-военкор: Потери очень большие, наступление выдохлось

Российской армии «откровенно не хватает» личного состава, потери при наступлении довольно велики, заявил известный прокремлевский «военкор» Юрий Подоляка.
«Если мы не будем стараться минимизировать (потери), то никакого (человеческого) ресурса не хватит. О нехватке людей свидетельствует новое повышение выплат за подписание контракта (с Минобороны России). Вышестоящее начальство гонит (личный состав) вперед, так как ему нужно отчитаться перед более вышестоящим начальством, и т.д. Из-за этого у нас заметно выше потери, чем могли бы быть», - сказал Подоляка.
По его словам, российские командиры могут «уложить кучу людей» ради взятия «одной маленькой деревеньки», чтобы показать начальству свою эффективность.
«Наступление мы проводили уже около полугода, давайте говорить честно: оно уже выдохлось, и сейчас оперативная пауза. Потери я не считал, но их очень много.
Вторая проблема, которая взаимосвязана с первой – это обман на местах. Зашли на какую-то территорию, помахали флагом, как будто мы ее контролируем. Контролируем или нет – этого никто не знает.
Мы привыкли к каким-то успехам, людей приучили к каким-то успехам, а достигать их становится все тяжелее и тяжелее, поскольку и тактика противника подстраивается под наши действия, и технические возможности у них довольно серьезные. Не исключено, что нам придется соглашаться на какие-то половинчатые решения, которые не решат проблем страны», - сказал он.