Z-военкор: Потери очень большие, наступление выдохлось

«Если мы не будем стараться минимизировать (потери), то никакого (человеческого) ресурса не хватит. О нехватке людей свидетельствует новое повышение выплат за подписание контракта (с Минобороны России). Вышестоящее начальство гонит (личный состав) вперед, так как ему нужно отчитаться перед более вышестоящим начальством, и т.д. Из-за этого у нас заметно выше потери, чем могли бы быть», - сказал Подоляка.

По его словам, российские командиры могут «уложить кучу людей» ради взятия «одной маленькой деревеньки», чтобы показать начальству свою эффективность.

«Наступление мы проводили уже около полугода, давайте говорить честно: оно уже выдохлось, и сейчас оперативная пауза. Потери я не считал, но их очень много.

Вторая проблема, которая взаимосвязана с первой – это обман на местах. Зашли на какую-то территорию, помахали флагом, как будто мы ее контролируем. Контролируем или нет – этого никто не знает.

Мы привыкли к каким-то успехам, людей приучили к каким-то успехам, а достигать их становится все тяжелее и тяжелее, поскольку и тактика противника подстраивается под наши действия, и технические возможности у них довольно серьезные. Не исключено, что нам придется соглашаться на какие-то половинчатые решения, которые не решат проблем страны», - сказал он.