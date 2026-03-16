Украине сказали: не раньше чем через 20 лет

Некоторые страны – члены Европейского союза хотят удостовериться в выполнении реформ в Украине и подождать вступления в блок еще 10–20 лет. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в интервью «РБК-Украина».

По его словам, главная реформа, которую требует ЕС от Украины для вступления в блок, касается верховенства права.

«Такие страны, как Германия, говорят: смотрите в силу того, что это сверхважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете свои реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы отстоялись, чтобы мы убедились, что все работает и так далее. Это не потому, что мы не хотим вас принимать - нам просто нужно доверие. А мы говорим: смотрите, геополитические обстоятельства, агрессивность России, война, необходимость интеграции Европы не дают нам этих 20 лет. Может, я преувеличиваю с этими 20 годами, пусть даже 10 лет - но для нас это вечность», - заявил Качка.

По мнению вице-премьера, для Украины введут переходный период, украинцам временно ограничат доступ к рынку труда ЕС. По его словам, именно это происходило при вступлении в ЕС других стран.