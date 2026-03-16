Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Долетят ли иранские дроны до Калифорнии?

14:31 329

Утверждения о том, что на последних переговорах Иран угрожал США производством 10–11 атомных бомб, являются ложью. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

Он назвал эти заявления «смехотворными» и добавил, что обогащение урана до 60% не означает производство ядерного оружия.

Бегаи также ответил на заявления о том, что иранские дроны могут достичь западного побережья США.

«Разве американцы не знают, какова дальность полета иранских дронов? Разве они не знают, что иранские дроны не могут достичь Калифорнии, находящейся на расстоянии 6500 миль от Персидского залива? Американские официальные лица намеренно распространяют такие утверждения. Подобные высказывания могут быть подготовкой в США к операции «под чужим флагом», — заявил Бегаи.

Ранее МИД Ирана опроверг утверждения спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что иранские переговорщики хвастались перед Вашингтоном запасами обогащенного урана, которого бы хватило для производства 11 единиц ядерного оружия. 

«Когда на встрече зашла речь о 400 кг 60-процентного урана, мы не хвастались. Мы просто констатировали факт. А количество ядерных бомб, соответствующих этим 400 с лишним кг, - это оценка европейских специалистов, которые сказали нам, что это соответствует порядка 10,2 бомбы», - заявил в интервью заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

