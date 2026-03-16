Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Проиранская группировка терроризирует Нидерланды

Взрыв вызвал небольшой пожар в офисном комплексе Atrium в деловом районе Зёйдас в Амстердаме ночью, подтвердили местные СМИ со ссылкой на полицию. В социальных сетях распространяется непроверенное видео атаки; сообщается, что ответственность за неё взяла та же группа, которая ранее заявляла о нападениях на еврейскую школу в Амстердаме и синагогу в Роттердаме.

Взрыв произошёл незадолго до 01:00 по местному времени в понедельник. Сотрудники службы безопасности здания сумели потушить небольшой пожар, сообщил представитель полиции изданию Parool. В результате инцидента была незначительно повреждена дверь здания. Пострадавших нет.

Видео, распространяемое в интернете, сначала показывает кадры офисного комплекса Atrium, после чего видны рюкзак и зажигалка, которой поджигают фитиль. Полиция знает об этой записи и проводит расследование, сообщил представитель полиции телеканалу AT5, подчеркнув, что подлинность видео пока не подтверждена.

Сообщается, что целью акции был Bank of New York — американский банк, расположенный в этом здании. В видео содержится текст: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, это последнее предупреждение всем народам мира, особенно в Европейском союзе. Дистанцируйтесь от всех американских и сионистских интересов».

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия», что приблизительно переводится как «Движение праведных». Эта же группировка также заявила о поджоге мечети в Роттердаме ранним утром в пятницу и о взрыве в еврейской школе в Амстердаме ранним утром в субботу.

Эксперты из Института Clingendael сообщили газете Trouw ранее в понедельник, что война в Иране может привести к новым атакам в Европе и Нидерландах, вероятно на объекты, связанные с Израилем и США, которые начали войну ударами по Ирану.

