Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Впервые! Как убивали семью Хаменеи

Иранские источники: Моджтаба Хаменеи подключен к аппарату ИВЛ

15:42

Источники в Иране сообщили изданию The Sun, что новый лидер страны Моджтаба Хаменеи подключен к системам жизнеобеспечения и не может дышать самостоятельно.

Источник газеты The Sun, имеющий связи с госпиталем, где проходит лечение 56-летний Хаменеи, на прошлой неделе заявлял, что тот находится в коме. По его словам, Хаменеи потерял как минимум одну ногу и, возможно, получил ранения печени и желудка. Тот же информатор сегодня уточнил, что состояние Моджтабы ухудшилось: теперь его жизнь поддерживается исключительно аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Его мозг находится в состоянии глубокого угнетения сознания, а сердце и легкие функционируют только за счет медицинского оборудования. Без аппарата ИВЛ он бы скончался», — сообщил источник.

Предполагается, что Хаменеи получил критические ранения в результате того же удара, при котором погибли его отец, 85-летний верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также жена и восьмилетний сын Моджтабы.

Напомним, на прошлой неделе таблоид The Sun, ссылаясь на иранские источники, сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в критическом состоянии в больнице Сина в Тегеране. Утверждалось, что его лично оперировал министр здравоохранения Ирана, известный хирург-травматолог Мохаммад Реза Зафарканди. 70-летнему врачу помогал доктор Мохаммад Мараши, ведущий хирург Медицинского университета имени Шахида Бехешти.

Однако позже кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на окружение Хаменеи заявила, что лидера доставили спецрейсом в Москву для проведения операции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал комментировать эту информацию.

Не имея возможности показать тяжелораненого лидера на публике, Тегеран, по мнению аналитиков, прибег к медийным уловкам. На прошлой неделе иранское государственное телевидение анонсировало «первое заявление» Моджтабы после вступления в должность. Однако трансляция не сопровождалась ни видео, ни аудиозаписью самого Хаменеи — ведущий просто зачитал текст. Это лишь подогрело слухи в сети и породило теории заговора о том, что режим скрывает правду, возможно, используя технологии дипфейков.

* * *

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать на брифинге сообщения о том, что новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву. 

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее кувейтское издание «Аль-Джарида» со ссылкой на источник писало о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получивший тяжелые ранения во время израильских ударов 28 февраля, вывезен на лечение в Москву.

Утверждается, что для эвакуации потребовалась секретная операция.

По словам источника, президент России Владимир Путин якобы предложил помощь, и иранские власти приняли ее. Военный самолет доставил Хаменеи в Москву, где его прооперировали, сейчас он проходит лечение в одной из частных больниц.

Также источники издания в реформистских кругах утверждают, что обращение Хаменеи, переданное иранскими СМИ, в действительности было написано секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а сам Хаменеи мог и не знать о том, что обратился к нации.

Официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана или Москвы нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью американским телеканалам, что если Моджтаба Хаменеи все еще жив, ему следует сдаться.

ЭТО ВАЖНО

Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане?
Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане? обновлено 16:44
16:44 4009
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде Заседание Координационного штаба
16:37 286
Алиев поздравляет Токаева
Алиев поздравляет Токаева новость дополнена
16:32 501
Моджтаба Хаменеи не той ориентации?
Моджтаба Хаменеи не той ориентации? New York Post
16:24 965
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана видео; обновлено 16:15
16:15 8891
Иран: Перемирия не будет
Иран: Перемирия не будет обновлено 15:59
15:59 2606
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу Что? Где? Когда?
15:44 976
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион ФОТО
15:36 3340
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой Презентация еще одного португальца в сборной Азербайджана
15:17 1163
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ видео; обновлено 15:17
15:17 7362
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
15:01 2713
