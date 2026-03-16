Иранские источники: Моджтаба Хаменеи подключен к аппарату ИВЛ

Источники в Иране сообщили изданию The Sun, что новый лидер страны Моджтаба Хаменеи подключен к системам жизнеобеспечения и не может дышать самостоятельно. Источник газеты The Sun, имеющий связи с госпиталем, где проходит лечение 56-летний Хаменеи, на прошлой неделе заявлял, что тот находится в коме. По его словам, Хаменеи потерял как минимум одну ногу и, возможно, получил ранения печени и желудка. Тот же информатор сегодня уточнил, что состояние Моджтабы ухудшилось: теперь его жизнь поддерживается исключительно аппаратами искусственной вентиляции легких. «Его мозг находится в состоянии глубокого угнетения сознания, а сердце и легкие функционируют только за счет медицинского оборудования. Без аппарата ИВЛ он бы скончался», — сообщил источник.

Предполагается, что Хаменеи получил критические ранения в результате того же удара, при котором погибли его отец, 85-летний верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также жена и восьмилетний сын Моджтабы. Напомним, на прошлой неделе таблоид The Sun, ссылаясь на иранские источники, сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в критическом состоянии в больнице Сина в Тегеране. Утверждалось, что его лично оперировал министр здравоохранения Ирана, известный хирург-травматолог Мохаммад Реза Зафарканди. 70-летнему врачу помогал доктор Мохаммад Мараши, ведущий хирург Медицинского университета имени Шахида Бехешти. Однако позже кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на окружение Хаменеи заявила, что лидера доставили спецрейсом в Москву для проведения операции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал комментировать эту информацию. Не имея возможности показать тяжелораненого лидера на публике, Тегеран, по мнению аналитиков, прибег к медийным уловкам. На прошлой неделе иранское государственное телевидение анонсировало «первое заявление» Моджтабы после вступления в должность. Однако трансляция не сопровождалась ни видео, ни аудиозаписью самого Хаменеи — ведущий просто зачитал текст. Это лишь подогрело слухи в сети и породило теории заговора о том, что режим скрывает правду, возможно, используя технологии дипфейков. * * *

