Премьер Канады высылает 20 тысяч турок

Премьер-министр Канады Марк Карни отменил визовую программу для граждан Турции, которые переехали в эту страну после февральских землетрясений 2023 года.

Программу организовал предшественник Карни Джастин Трюдо. С помощью нее в Канаду переехали до 20 тысяч граждан Турции из пострадавших от землетрясения районов.

Марк Карни, пришедший к власти после Трюдо, объявил, что в связи с изменениями в иммиграционной политике страны срок действия виз для пострадавшиx от землетрясений в Турции продлеваться не будет.

За последние несколько лет примерно 10 тыс. турецкиx граждан добровольно вернулись из Канады в Турцию, а оставшиеся около 9 тыс. вернутся домой «в обязательном порядке» в ближайшие дни.

Турецкие граждане в Канаде, чьи временные виды на жительство не продлены, создали платформу под названием «Инициатива TS2023», призывая Оттаву пересмотреть решение.