Впервые! Как убивали семью Хаменеи

Война с Ираном обогатит американские компании

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:05 870

Война, начавшаяся 28 февраля с атак США и Израиля на Иран, усиливает опасения по поводу роста цен на нефть. При этом, как отмечает газета Financial Times, американские компании могут превратить этот кризис в финансовую возможность.

Согласно британской газете, если продажи нефти останутся на уровне 100 долларов за баррель, американские компании заработают в этом году в общей сложности 63,4 миллиарда долларов.

Западные СМИ говорят о катастрофических сценариях, когда цены на нефть могут достичь отметки в 120 долларов за баррель, а также о долгосрочных сбоях в глобальной цепочке поставок энергоносителей. По данным журнала Economist, некоторые эксперты полагают, что цены могут вырасти до 150-200 долларов.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп в социальных сетях заявил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и что чем выше цены на нефть, тем больше на этом зарабатывает Вашингтон. Однако днем позже администрация Вашингтона призвала к созданию международной коалиции для возобновления работы Ормузского пролива, ключевого маршрута торговли нефтью. Трамп заявил, что многие страны направят в регион военные корабли, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу Ормузского пролива.

Президент США подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива должна обеспечиваться странами, поставляющими через него нефть. Австралия и Япония заявили, что не планируют направлять суда для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Германия также объявила, что не будет участвовать в потенциальной международной военной операции в Ормузском проливе.

