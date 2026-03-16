На крупнейших месторождениях Ирака остановили добычу нефти

Добыча нефти временно остановлена на крупнейших месторождениях юга Ирака, включая «Западную Курну» и «Маджнун» в провинции Басра. Об этом сообщил в видеообращении министр нефти арабской республики Хайян Абдель Гани.

По его словам, приостановка добычи затронула «Западную Курну-1» и «Западную Курну-2», «Файху» и «Маджнун», а также некоторые месторождения в (провинции) Майсан» на юго-востоке страны».

«Добыча, хотя и в уменьшенном объеме, продолжается на месторождениях в центральной части страны для снабжения электростанций», - сообщил иракский министр.