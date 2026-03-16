Швеция перенесла посольство из Тегерана в Баку

Швеция эвакуировала своих дипломатов из Ирана, дипмиссия продолжит свою работу в Баку. Об этом министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард написала на своей странице в соцсети Х.
«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в Иране, Министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно переместить шведских сотрудников посольства в Тегеране. Посольство продолжает работать из Баку. Ситуация с безопасностью в Тегеране очень не определена. МИД Швеции рекомендует воздерживаться от любых поездок в Иран с 2022 года и призывает шведских граждан покинуть страну», - отметила глава ведомства.
Med hänsyn till det försämrade säkerhetsläget i Iran har UD beslutat att tillfälligt omlokalisera Sveriges utsända vid ambassaden i Teheran. Ambassaden är fortsatt verksam från Baku.— Maria M Stenergard (@MariaStenergard) March 16, 2026
Säkerhetssituationen i Teheran förblir mycket osäker. ⁰⁰UD har haft en avrådan från alla resor…