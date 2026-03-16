Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Впервые! Как убивали семью Хаменеи

Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой

Презентация еще одного португальца в сборной Азербайджана
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:17

Сегодня состоялась презентация нового главного тренера молодежной (U-20) сборной Азербайджана по футболу португальца Руя Жорже.

52-летний специалист будет готовить команду к чемпионату мира среди 20-летних, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

«Рад быть здесь сегодня, для меня это честь, - начал португалец. - Надеюсь, что в ближайшие год и семь месяцев мы получим хороший опыт и будем вместе.

Для того чтобы добиться успеха, нужно работать. Успех зависит от спортивных результатов. Ни один тренер не может это гарантировать. Тут многое зависит и от игроков. Если все сложится, то можно добиться успеха.

Говорил ли я с бывшим главным тренером национальной команды Азербайджана Фернанду Сантушем? До подписания контракта я общался с ним и с его помощниками. Он много мне рассказал о стране и о людях, о гостеприимности азербайджанцев. И, приехав сюда, я понял, что все это правда.

Говорили ли мы с Фернанду Сантушем о футболе? Он работал в национальной команде, а я - в молодежной. Поэтому об этом не говорили. У меня по сравнению с ним другие требования. Мы обсуждали другие вопросы. Все остальное - это уже мое дело.

Пока у меня нет предложений насчет лимита в чемпионате Азербайджана. Я знаком с чемпионатом, но не знаю - молодые игроки не играют в своих клубах из-за лимита или причина в другом.

Понятно, что сборная Азербайджана - не Португалия, а азербайджанские футболисты - не португальцы. Но хочу сказать, что когда мы добились успеха со сборной Португалии, она была на 19-м месте в рейтинге. А потом поднялась на 3-е.

Конечно, когда мне предложили поработать в Азербайджане, я сразу вспомнил наши игры с Азербайджаном. Помню, когда и где играли. Даже помню, как мы забивали. 

До подписания контракта я просмотрел ряд матчей сборной Азербайджана U-19 сборной. Смотрел игры с Мальтой, Польшей. Уже потом посмотрели игры с Чехией, Северной Ирландией. Это были матчи групповой стадии. Потом смотрел игры в Словении.

Пока сложно сказать, по какой схеме мы будем играть. Наша первоначальная цель - определить для себя, что нам даст эта группа игроков, чего мы можем добиться с ними. Нужно повысить их качества для начала. Пока о тактике не говорим. Надо для начала познакомиться с игроками.

С уверенностью знаем одно: мы будем играть в финальной стадии чемпионата мира. Выступаем благодаря нашему статусу хозяев, а не из-за отбора. И есть большая разница между командами, которые попали по спортивному принципу, и нами. Знаю, в Азербайджане есть проблемы с молодыми игроками. Если мы хотим добиться успеха, нужно сократить этот разрыв».

Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане?
Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане? обновлено 16:44
16:44 4015
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде Заседание Координационного штаба
16:37 291
Алиев поздравляет Токаева
Алиев поздравляет Токаева новость дополнена
16:32 507
Моджтаба Хаменеи не той ориентации?
Моджтаба Хаменеи не той ориентации? New York Post
16:24 981
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана видео; обновлено 16:15
16:15 8898
Иран: Перемирия не будет
Иран: Перемирия не будет обновлено 15:59
15:59 2617
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу Что? Где? Когда?
15:44 987
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион ФОТО
15:36 3359
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой Презентация еще одного португальца в сборной Азербайджана
15:17 1170
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ видео; обновлено 15:17
15:17 7367
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
15:01 2722

Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане?
Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане? обновлено 16:44
16:44 4015
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде Заседание Координационного штаба
16:37 291
Алиев поздравляет Токаева
Алиев поздравляет Токаева новость дополнена
16:32 507
Моджтаба Хаменеи не той ориентации?
Моджтаба Хаменеи не той ориентации? New York Post
16:24 981
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана видео; обновлено 16:15
16:15 8898
Иран: Перемирия не будет
Иран: Перемирия не будет обновлено 15:59
15:59 2617
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу Что? Где? Когда?
15:44 987
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион ФОТО
15:36 3359
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой Презентация еще одного португальца в сборной Азербайджана
15:17 1170
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ видео; обновлено 15:17
15:17 7367
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
15:01 2722
