Суд над сторонниками учения Ленина в Низаминском суде

В Низаминском районном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Ибрагима Асадли, Абдуллы Ибрагимли, Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова, обвиняемых в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, а также в попытке провести шествие с флагами СССР.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Айнур Алиевой государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Обвиняемые заявили, что не признают себя виновными по предъявленным обвинениям.

Следующее судебное заседание назначено на 6 апреля.

Отметим, что в ноябре прошлого года в социальных сетях распространились видеокадры, на которых группа лиц пытается провести шествие с флагами СССР, пропагандируя коммунистическую идеологию. В результате мероприятий, проведенных Министерством внутренних дел Азербайджана, были установлены и задержаны предполагаемые организаторы — Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли, а также другие участники шествия — Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов.

По решению суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Им предъявлено обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана (организация действий, нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях).