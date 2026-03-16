Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Впервые! Как убивали семью Хаменеи

Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу

Эльмир Алиев, отдел спорта
Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев рассказал о том, как проходит подготовка к чемпионату мира U-20, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане, а также прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Азербайджана португальца Руя Жорже.

«Руй Жорже долгое время тренировал молодежную сборную Португалии. Верим, что под его руководством сборная Азербайджана добьется успеха, - говорит Сархан Гаджиев. - У Жорже будут два помощника из Португалии, а также молодой азербайджанский тренер. Его имя определится в ближайшее время.

Детали контракта с Руем Жорже носят конфиденциальный характер. Решение о назначении было принято на заседании Исполкома 19 февраля. Но нужно было уладить правовые вопросы. Поэтому АФФА сообщила о контракте в начале марта.

Мы остановили выбор на португальском специалисте, учитывая его опыт работы в молодежной сборной и богатую карьеру игрока.

Перед главным тренером поставлена основная цель - сформировать такую команду, которая на групповой стадии чемпионата мира сможет сыграть достойно. Вы понимаете, какие сильные сборные будут там играть. А дальше будем смотреть. На данный момент наши задачи связаны только с чемпионатом мира.

Опозданий в подготовке к ЧМ нет. Мы постоянно на связи с ФИФА и со всеми нашими госструктурами. 15 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета. Работа началась.

Какие стадионы примут матчи чемпионата мира? Пока точно можем сказать, что игры обязательно пройдут в Баку, а насчет других городов - решаем. Некоторое время назад представитель ФИФА приезжал, ознакомился с футбольной инфраструктурой в регионах. 

Где пройдет матч открытия, финал, жеребьевка - это тоже пока неизвестно. Ведем обсуждения с узбекской стороной и с ФИФА. Чемпионат мира пройдет в сентябре - октябре 2027 года. Точные даты определяются.

Будет ли массовая натурализация для усиления сборной Азербайджана перед чемпионатом мира? Массовой точно не будет. Могут появиться игроки, имеющие азербайджанские корни. И у такого футболиста должно быть большое желание играть за Азербайджан».

Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане?
Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане? обновлено 16:44
16:44 4019
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде Заседание Координационного штаба
16:37 296
Алиев поздравляет Токаева
Алиев поздравляет Токаева новость дополнена
16:32 508
Моджтаба Хаменеи не той ориентации?
Моджтаба Хаменеи не той ориентации? New York Post
16:24 986
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана видео; обновлено 16:15
16:15 8902
Иран: Перемирия не будет
Иран: Перемирия не будет обновлено 15:59
15:59 2620
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу Что? Где? Когда?
15:44 989
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион ФОТО
15:36 3368
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой Презентация еще одного португальца в сборной Азербайджана
15:17 1170
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ видео; обновлено 15:17
15:17 7372
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
15:01 2726

ЭТО ВАЖНО

Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане?
Как долго продлится наземная операция Израиля в Ливане? обновлено 16:44
16:44 4019
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде
Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде Заседание Координационного штаба
16:37 296
Алиев поздравляет Токаева
Алиев поздравляет Токаева новость дополнена
16:32 508
Моджтаба Хаменеи не той ориентации?
Моджтаба Хаменеи не той ориентации? New York Post
16:24 986
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана
Американцы потопили более ста военных кораблей Ирана видео; обновлено 16:15
16:15 8902
Иран: Перемирия не будет
Иран: Перемирия не будет обновлено 15:59
15:59 2620
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу
Баку и Ташкент делят между собой жеребьевку, матч открытия и финал чемпионата мира по футболу Что? Где? Когда?
15:44 989
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Иран ударил гиперзвуковыми ракетами по аэропорту Бен-Гурион ФОТО
15:36 3368
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой
Руй Жорже: Я не Фернанду Сантуш, я другой Презентация еще одного португальца в сборной Азербайджана
15:17 1170
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ
Мощный взрыв на американской базе в ОАЭ видео; обновлено 15:17
15:17 7372
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
Премьер Канады высылает 20 тысяч турок
15:01 2726
