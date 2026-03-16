Дугин предложил: отключить в России интернет до осени

В России следует полностью отключить интернет на все лето, чтобы люди начали «жить настоящей человеческой жизнью», предложил философ и идеолог концепции «Русского мира» Александр Дугин.

По его мнению, в летние месяцы стоит отказаться от сети, а зимой снова выходить онлайн. Общаться с друзьями, считает Дугин, можно и без интернета: в частности, он предлагает свистеть под окнами и кататься на самокатах.

«Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью. А снова включить можно поздней осенью. Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Летом его нет, потому что есть жизнь. Зимой в берлоге или, свернувшись червем в высокоэтажном хосписе, можно и в интернете», — написал Дугин.

На прошлой неделе философ предложил усилить контроль государства над обществом и призвал россиян относиться к этому как к неизбежной реальности. По его словам, лучше, чтобы его осуществляло собственное государство, а не внешние силы.

Дугин заявил, что идея о полном отсутствии контроля кажется привлекательной, но является утопичной и нереалистичной. По его мнению, контроль должен осуществляться «с умом, с заботой и вниманием», а его целью должна быть победа страны в войне.