В России не работает Telegram

Telegram в России практически не работает — ни мобильное приложение, ни веб-версия. Эксперты считают, что блокировка Telegram, вероятно, уже началась. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на мнения опрошенных экспертов и статистику сервиса «Сбой.рф».

По данным последнего, в минувшие выходные пользователи оставили около 12 тысяч жалоб на работу мессенджера — это максимальный показатель за последнее время.

Пользователи российских IP‑адресов отмечают серьезные задержки при отправке сообщений: иногда приходится ждать несколько минут. Загрузка файлов часто зависает, а переключение между мобильным и домашним интернетом помогает все реже. При этом степень замедления может отличаться в зависимости от региона, поскольку применяются разные методы блокировки.

О проблемах пишут и пользователи Сети.