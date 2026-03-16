Алиев поздравляет Токаева

В письме говорится:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Казахстана по случаю успешного завершения референдума по новой Конституции Республики Казахстан.

Результат референдума — принятие новой Конституции — является ярким выражением единства и национальной воли Вашего народа, проявлением большого доверия к Вам, а также свидетельством поддержки проводимой Вами решительной политики во имя благополучия Казахстана».

Ильхам Алиев отметил, что прошедший в Казахстане референдум – это важное событие, предусматривающее модернизацию политической системы и совершенствование модели управления. Оно положит начало новому этапу в истории Казахстана, внесет вклад во всестороннее развитие братской страны и еще больше укрепит ее роль и позиции на международной арене.

Глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что азербайджано-казахстанские связи, стратегическое партнерство и союзничество, основанные на дружбе, братстве, взаимном доверии и поддержке, черпающие силу из общей истории и богатых духовных ценностей наших народов, и впредь будут развиваться по восходящей линии и еще больше укрепляться благодаря нашим совместным усилиям.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз поздравляю Вас с этой большой победой, желаю Вам новых успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а братскому народу Казахстана — постоянного мира, благополучия и процветания», - говорится в письме.