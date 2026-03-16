Моджтаба Хаменеи не той ориентации?

По их утверждению, Трамп не смог сдержать удивления и рассмеялся, когда ему доложили об этих данных. Другие присутствующие в зале также посчитали это «уморительным» и присоединились к реакции президента, один высокопоставленный сотрудник разведки «не перестает смеяться над этим уже несколько дней», сказал человек, знакомый с ходом брифинга.

Президент США Дональд Трамп «был потрясен, узнав, что, по данным американской разведки, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть геем, и что его отец, покойный Али Хаменеи, опасался, что сын не подходит для управления исламской республикой именно по этой причине. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

Это неожиданное утверждение было сообщено изданию двумя сотрудниками разведсообщества и третьим лицом, близким к Белому дому. Все три источника утверждают, что это неправдоподобная на вид информация воспринимается американскими разведагентствами как заслуживающая доверия, а не как ложная информация, призванная подорвать авторитет 56-летнего Хаменеи.

Двое из источников сообщили, что, по данным разведки, у 56-летнего Моджтабы была многолетняя связь с его детским репетитором или бывшим сотрудником семьи Хаменеи. По их данным, после ранения в результате удара 28 февраля, в котором погиб его отец, Моджтаба якобы проявлял «агрессивное» сексуальное внимание к мужчинам из медперсонала, возможно, находясь под воздействием сильных лекарств.

Американские разведслужбы не располагают фотодоказательствами, но источники настаивают на достоверности информации.

По словам источников, слухи о предполагаемой сексуальной ориентации Моджтабы ходили внутри Ирана по меньшей мере с момента крушения вертолета в мае 2024 года, когда погиб тогдашний президент Ибрагим Раиси, которого Али Хаменеи считал фаворитом на пост следующего верховного лидера.

Ранее Трамп назвал Моджтабу Хаменеи «слабаком» и «неприемлемым» кандидатом на пост главы Ирана.

В секретной дипломатической телеграмме США от 2008 года, опубликованной WikiLeaks, говорилось, как Моджтаба проходил лечение в Великобритании от импотенции, хотя в сообщении не указывалось, что могло стать причиной этого состояния.

«Отец и другие подозревали, что (Моджтаба) гей, и эту информацию распространяли, пытаясь помешать его восхождению к власти», — сказал один из источников.

Местонахождение Моджтабы Хаменеи в настоящее время и информация о ходе его восстановления после авиаударов 28 февраля остаются неясными. Белый дом не предоставил комментариев для этой статьи.