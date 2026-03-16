Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде

Под председательством главы Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Ходжавенде состоялось очередное заседание штаба. Выступая на заседании, Самир Нуриев отметил, что процесс «Великого возвращения» на освобожденные территории является одним из основных направлений реализуемых под руководством президента Ильхама Алиева государственной политики и долгосрочной стратегии развития Азербайджана. Самир Нуриев сказал, что данный процесс охватывает не только физическое восстановление территорий, но и комплексный подход, предусматривающий возрождение жизни на этих землях, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

По словам руководителя штаба, основным приоритетом в широкомасштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях было создание базовой инфраструктуры. Восстановление электро-, газо- и водоснабжения, строительство дорог, мостов и тоннелей сформировало необходимые условия для возрождения жизни в регионе. На нынешнем этапе значительная часть ресурсов, выделяемых государством, направляется на расширение жилищного фонда, строительство и восстановление индивидуальных и многоквартирных домов. Наряду с этим, организуется деятельность социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские пункты и центры государственных услуг. Такой подход позволяет бывшим вынужденным переселенцам, возвращающимся на родные земли, с первых дней быстро адаптироваться к нормальным условиям жизни. Руководитель штаба подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях до настоящего времени построен и восстановлен в целом 41 населенный пункт, обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории. Он сказал, что благодаря выполненным работам на освобожденных территориях сегодня проживают и осуществляют деятельность более 80 тысяч человек, включая тех, кто занят в государственном и частном секторах, а также студентов и учащихся. Отмечено, что в предстоящий период в результате продолжающихся широкомасштабных строительно-восстановительных работ процесс переселения еще более ускорится, а масштаб программы «Великое возвращение» расширится. Также отмечено, что реализация проектов на освобожденных от оккупации территориях осуществляется в рамках I Государственной программы «Великое возвращение».