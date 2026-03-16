Самир Нуриев собрал министров и чиновников в Ходжавенде

Под председательством главы Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Ходжавенде состоялось очередное заседание штаба.
Выступая на заседании, Самир Нуриев отметил, что процесс «Великого возвращения» на освобожденные территории является одним из основных направлений реализуемых под руководством президента Ильхама Алиева государственной политики и долгосрочной стратегии развития Азербайджана. Самир Нуриев сказал, что данный процесс охватывает не только физическое восстановление территорий, но и комплексный подход, предусматривающий возрождение жизни на этих землях, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.
По словам руководителя штаба, основным приоритетом в широкомасштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях было создание базовой инфраструктуры. Восстановление электро-, газо- и водоснабжения, строительство дорог, мостов и тоннелей сформировало необходимые условия для возрождения жизни в регионе. На нынешнем этапе значительная часть ресурсов, выделяемых государством, направляется на расширение жилищного фонда, строительство и восстановление индивидуальных и многоквартирных домов. Наряду с этим, организуется деятельность социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские пункты и центры государственных услуг. Такой подход позволяет бывшим вынужденным переселенцам, возвращающимся на родные земли, с первых дней быстро адаптироваться к нормальным условиям жизни.
Руководитель штаба подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях до настоящего времени построен и восстановлен в целом 41 населенный пункт, обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории. Он сказал, что благодаря выполненным работам на освобожденных территориях сегодня проживают и осуществляют деятельность более 80 тысяч человек, включая тех, кто занят в государственном и частном секторах, а также студентов и учащихся. Отмечено, что в предстоящий период в результате продолжающихся широкомасштабных строительно-восстановительных работ процесс переселения еще более ускорится, а масштаб программы «Великое возвращение» расширится.
Также отмечено, что реализация проектов на освобожденных от оккупации территориях осуществляется в рамках I Государственной программы «Великое возвращение».
Самир Нуриев подчеркнул, что устойчивость заселения напрямую связана с созданием возможностей для занятости. В этой связи отмечено особое значение открытия новых рабочих мест, расширения возможностей деятельности в сельскохозяйственном секторе, в сфере услуг, производства, строительства и логистики, а также стимулирования предпринимательства, привлечения инвесторов и внедрения механизмов поддержки.
Затем в соответствии с повесткой заседания была представлена информация о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, а также о работе, проделанной в рамках I Государственной программы «Великое возвращение». Были заслушаны доклады о работе по расширению процесса заселения, повышению экономической активности, развитию предпринимательства и восстановлению культурного наследия.
Было подчеркнуто, что для эффективного выполнения стратегических задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики, важно своевременно реализовывать необходимые меры. Отмечена необходимость предпринимать конкретные шаги по каждому вопросу и оперативно выполнять данные поручения.
После заседания члены Координационного штаба ознакомились с реализуемыми на территории Ходжавендского района реконструкционными, инфраструктурными и экономическими проектами, в том числе с Генеральным планом города Ходжавенда.