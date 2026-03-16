Иран грозит Румынии

Иран предупредил Румынию, что ответит политически и юридически, если Бухарест позволит Вашингтону использовать базы на своей территории для операций против Ирана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран «призывает страны не вовлекаться в войну».

«Если Румыния предоставит Соединенным Штатам свои базы, это будет равносильно участию в военной агрессии против Ирана», — сказал Багаи на еженедельной пресс-конференции.

По его словам, такой шаг будет неприемлем с точки зрения международного права и повлечет для Румынии «международную ответственность».