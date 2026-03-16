Война может затянуться

По словам журналиста издания Барака Равида, он слышал от трех человек в администрации США и в союзных государствах мнение, что нестабильность на Ближнем Востоке и участие США могут продолжаться до сентября, даже если война перейдет в низко интенсивную фазу.

В США и ряде других стран ожидают, что американские военные действия против Ирана могут продлится до осени. Об этом сообщает Axios.

Ранее власти США оценивали продолжительность военной операции в четыре-шесть недель, то есть по плану она могла бы завершиться до 1 апреля.

«Игры Ирана с Ормузским проливом втягивают президента США Дональда Трампа глубже во все это», - сказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам еще одного собеседника, Трамп принял решение начать операцию против Ирана, находясь под сильным впечатлением от ударов США по стране в июне 2025 года и от успеха операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года.

Некоторые члены администрации Трампа надеялись, что США смогут продемонстрировать быстрые результаты от ударов по Ирану и объявить о победе, однако теперь ситуация не так очевидна.

Портал напоминает, что власти Ирана публично и в неформальном общении дали понять, что могут продолжать удары, даже если США решат завершить операцию, пока они не получат гарантии того, что речь идет о завершении конфликта, а не о прекращении огня.

Вместе с тем, по словам еще одного собеседника, ключевые лица из окружения Трампа ранее не желали начинать военную кампанию против Ирана или желали потратить больше времени на подготовительный этап. Однако Трамп в итоге принял решение начать операцию. «Он сказал - я просто хочу сделать это. Он серьезно недооценил свои возможности свергнуть иранское правительство, не посылая наземные войска», - сказал источник.

