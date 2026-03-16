Рубио могут не впустить в Китай вместе с Трампом

Госсекретарь США Марко Рубио находится под санкциями Китая. В МИД КНР сделали заявление о том, пустят ли его во время визита в составе американской делегации, сообщают Reuters и Financial Times.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга ответил, будет ли Рубио допущен на территорию Китая во время визита президента США Дональда Трампа.

«Китайские санкции были направлены против слов и действий господина Рубио в отношении Китая в то время, когда он занимал должность сенатора», - отметил он.

Китай ввел санкции против Рубио в 2020 году, когда тот был сенатором США. Это стало ответом на его резкую критику Пекина относительно нарушений прав человека в Синьцзяне и поддержку законов и санкций США, направленных против китайских и гонконгских чиновников.

Китайские ограничения включают запрет на въезд в страну и другие санкции, Пекин обвинил политика во «вмешательстве во внутренние дела Китая».

Financial Times пишет, что президент США Дональд Трамп пригрозил отложить встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, если Китай не поможет с безопасностью в Ормузском проливе.

«Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив. Мы хотели бы знать об этом заранее. Мы можем отложить встречу», - сказал президент США.

Саммит лидеров США и Китая запланирован на конец марта, однако теперь Трамп допустил, что его могут отложить на неопределенный срок.