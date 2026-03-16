Шесть лет активисту Ахмеду Мамедли

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу общественного активиста Ахмеда Мамедли.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Вугара Сеидова прокурор потребовал приговорить Ахмеда Мамедли к 9 годам лишения свободы. После этого судебная коллегия удалилась на совещание. По итогам совещания был зачитан приговор. Решением суда Ахмед Мамедли приговорен к 6 годам лишения свободы.

Напомним, Ахмед Мамедли был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в поселке Баладжары. 6 мая прошлого года 36-летнему Вугару Дюньямалиеву (1988 года рождения) были нанесены ножевые ранения. Во время проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что виновником инцидента является Ахмед Мамедли (2001 года рождения). Бинагадинское районное управление полиции возбудило уголовное дело по статье 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.