Пакистанский танкер прошел через Ормуз

Нефтеналивное судно Karachi, находящееся под контролем национальной судоходной корпорации Пакистана (Pakistan's National Shipping Corp.), пересекло Ормузский пролив, обогнуло иранский остров Ларнак и сейчас направляется в Пакистан, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что танкер загружали нефтью в ОАЭ, но не заполнили полностью его объем.

Судно прошло через пролив 15 марта, в понедельник оно уже находилось в районе оманского порта Сухар.

Танкер Karachi стал одним из немногих судов, которому в последние дни удалось пройти через пролив на фоне его фактической блокировки из-за операции США и Израиля против Ирана.

14 марта индийский телеканал NDTV сообщал, что через пролив удалось пройти двум танкерам со сжиженным газом компании Shipping Corporation of India.