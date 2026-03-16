Уничтожают иранскую полицию и «Басидж». Заявление Трампа

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что продолжающаяся война с Ираном может завершиться в ближайшее время: «На данный момент Иран не выглядит готовым к достижению какого-либо соглашения. Однако я верю, что конфликт скоро будет исчерпан».

В Тегеране нанесены удары по полицейскому участку и зданию дислокации сотрудников «Басидж», кадры публикуют телеграм-каналы.

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении объекта иранского режима, который использовался для разработки технологий атаки на спутники.

Отмечается, что центр был связан с военными космическими программами Ирана, включая проект спутника «Шамран-1», созданного оборонной электронной промышленностью страны и запущенного Корпусом стражей исламской революции в сентябре 2024 года.

В ЦАХАЛ добавили, что удар стал продолжением атаки, проведенной на прошлой неделе по другому исследовательскому центру Иранской космической организации в Тегеране.