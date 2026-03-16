Ормуз будут брать штурмом
Чем гражданин Азербайджана так разгневал епископа Смирнова?

17:43 1261

1 декабря 2025 года епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Алексий Смирнов подал иск против гражданина Азербайджана Рамиля Асланова.

Как сообщает Musavat.com, жалоба в Хатаинский районный суд была подана в гражданском порядке и основана на официальном обращении Асланова к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Сам Рамиль Асланов утверждает, что рассматривать подобные обращения в судебном порядке незаконно:

«Дело рассматривает судья Лейла Шовкетли‑Мансимли. Мы представили доказательства. Суть в том, что после приезда в Азербайджан новый епископ Алексий Смирнов начал безосновательно и бездоказательно таскать по судам меня и еще нескольких граждан. На мой взгляд, вместо того чтобы укреплять мосты взаимного уважения между Азербайджаном и Россией, развивать деятельность православных церквей, помогать верующим и популяризировать историю русского православия в стране, он занимается необоснованными исками и втягивает граждан в судебную волокиту».

По словам Асланова, Смирнов, похоже, забыл, что является религиозным лидером, и, не зная азербайджанского законодательства и истории, вынес на судебное разбирательство жалобу, поданную против него и возглавляемой им религиозной структуры.

Асланов напомнил, что в пункте 2.2.22 постановления Пленума Верховного суда Азербайджана №20 от 24 декабря 2025 года указано: обращения подобного характера в вышестоящие органы или компетентные структуры, а также критические мнения, распространенные в СМИ или социальных сетях, если они не выражены в явно оскорбительной форме, не должны рассматриваться как противоправные действия, унижающие честь, достоинство или деловую репутацию. При этом публичные должностные лица должны проявлять большую терпимость к критике, которая может быть резкой, ироничной и на первый взгляд затрагивать их честь и репутацию.

Очередное заседание суда назначено на 17 марта.

