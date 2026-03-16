Греки решили не вмешиваться

Греция не будет принимать участие ни в каких военных операциях в Ормузском проливе.

«Перед Грецией не стоит вопрос об участии в операции в Ормузском проливе», — заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис, отвечая на вопрос о возможной отправке кораблей под давлением США.

Афины подтвердили свое участие исключительно в миссии ЕС «Аспидес» в Красном море, где Греция совместно с Италией обеспечивает безопасность судоходства. Эта миссия имеет четкие географические рамки и не распространяется на Ормузский пролив.

«Ни в коем случае мы не намерены вмешиваться в войну [с Ираном]», — подчеркнул представитель правительства.