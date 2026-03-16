Америка напомнила России о санкциях

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американская администрация может пойти на возобновление санкций против российской нефти в случае урегулирования конфликта с Ираном, пишет The New York Times.

Бессент сказал CNBC, что санкции против российской нефти возобновят, когда конфликт с Ираном завершится, и поставки нефти восстановят.

Также Бессент заявил, что пока неясно, произойдет ли в нынешних обстоятельствах перенос саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, намеченного на конец марта. Он подчеркнул, что если перенос и состоится, то из-за изменившихся планов Трампа в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, а не из-за возникших проблем между США и КНР, в том числе по теме Ормузского пролива.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники писала, что США пока не намерены вводить новые санкции против России. Издание ссылалось на двух европейских дипломатов, которые в свою очередь ссылались на американских чиновников.