Ормуз будут брать штурмом

Участники резни в Буче попали под санкции

Европейский союз ввел санкции против девяти человек, ответственных за резню в Буче во время войны РФ против Украины, сообщили в Совете ЕС в понедельник, пишут СМИ.

«В контексте печальной четвертой годовщины резни в Буче, произошедшей между февралем и мартом 2022 года, Совет ЕС сегодня принял ограничительные меры против девяти человек, которые сыграли важную роль в этих событиях и, следовательно, несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в сообщении.

«Совет ЕС, в частности, включил в санкционный список генерал-полковника Александра Чайко, бывшего командующего Восточным военным округом и самого высокопоставленного российского военного офицера на местах в Украине в начале полномасштабного вторжения. Он был главным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу», - сообщили в Совете ЕС.

Новые санкционные списки, как сообщается, «также включают других высокопоставленных военных чиновников, которые командовали российскими войсками в Украине в начале ее вторжения и которые совершили зверства против жителей Бучи и соседних районов, таких как Гостомель, Ирпень и Бородянка».

«На своих должностях они руководили подразделениями во время убийств сотен мирных жителей, в некоторых случаях - в результате жестоких казней. Войска под их командованием также были причастны к мародерству, пыткам и принуждению мирных жителей к уборке тел погибших российских солдат. Одно из лиц, входящих в список, также ответственно за усыновление ребенка из захваченной Россией Донецкой области, который был незаконно депортирован в Россию», - сообщили в Совете ЕС. 

«Их действия являются преступлениями против человечности и военными преступлениями», - отмечается в заявлении.

«В настоящее время активы девяти человек заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Они также подпадают под запрет на поездки, который препятствует им въезжать или передвигаться транзитом через страны-члены ЕС», - говорится в сообщении.

Эти ограничительные меры, как отмечается, в настоящее время применяются к примерно 2600 физическим и юридическим лицам, которые стали объектом ограничительных мер в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Соответствующие правовые акты, как указано, были опубликованы в официальном журнале Европейского союза.

