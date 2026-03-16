Пехлеви готовит новую судебную систему Ирана

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви объявил о создании «Комитета по разработке положений о переходном правосудии», которому поручено «подготовить положения для суда и комиссии по установлению истины».
«Членами этого комитета являются опытные и авторитетные иранцы из четырёх разных поколений: доктор Ширин Эбади, господин Ирадж Месдаги, доктор Лейла Бахмани и доктор Афшин Элиан.
Госпожа Эбади согласилась возглавить этот комитет.
Кроме того, ряд самых известных международных юристов мира будет помогать этому комитету в качестве советников.
Переходное правосудие является важной частью нашей программы по осуществлению законного перехода.
Истина будет раскрыта.
Справедливость восторжествует.
Свет победит тьму.
Да здравствует Иран», - написал Пехлеви в соцсетях.