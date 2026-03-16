Кочарян с дашнаками идут на выборы

Об этом сообщил представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. По его словам, «Дашнакцутюн» и «Армения» приняли решение «продолжить сотрудничество».

«К блоку также присоединилась партия «Арач», а также ряд общественных деятелей. На предстоящих выборах мы совместно примем участие в составе блока «Армения», — заявил он. Кочарян в то же время подчеркнул, что Армении необходимы «боеспособная армия, сильный лидер и мощные союзники».

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.