Байден дал грин-карту дочери Лариджани

Дочь секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани - Фатеме Ардешир Лариджани в 2021 году получила грин-карту при администрации Джо Байдена. В 2023 году ей выдали полную лицензию врача в американском штате Джорджия, действующую до 31 августа 2026 года. Об этом пишет газета Daily Mail.

Фатеме в 2017 году переехала в США и начала обучение в университетских клиниках в Кливленде (штат Огайо), а затем получила степень магистра клинических исследований в Университете Индианы.

Лариджани проживала в квартире примерно в десяти минутах от медицинского центра университета вместе с мужчиной, которого окружающие считали ее мужем и который, предположительно, также был иранцем.

Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер направил письмо университету и медицинскому совету штата с требованием увольнения дочери Лариджани. Он заявил, что ее присутствие в США «неприемлемо».

«Ее отец недавно публично выступал за насилие против американцев и союзников США, занимая один из высших постов в сфере национальной безопасности во враждебном правительстве», — написал Картер. По его словам, американские медицинские учреждения «не должны становиться безопасным убежищем для людей, связанных кровными узами и лояльностью с режимами, призывающими к смерти американцев».

В конце января университет Эмори сообщил о прекращении трудоустройства Фатеме.

«Врач, являющаяся дочерью высокопоставленного чиновника правительства Ирана, больше не является сотрудником Эмори», — заявили в университете, отказавшись раскрывать дополнительные подробности.

Картер также заявил, что такие чиновники, как Али Лариджани, «несут ответственность за приказ о массовых убийствах тысяч иранцев и публично выступали за насилие против американцев и союзников США». По его словам, она «никогда не должна была лечить или обучать американских граждан».

Фатеме Лариджани не давала публичных комментариев. Предполагается, что она покинула США. Министерство внутренней безопасности США не ответило на запросы о комментарии.

Связи семьи Лариджани с Западом этим не ограничиваются. Один из его братьев — врач Багер Ардешир Лариджани — получил статус постоянного жителя Канады в 2017 году.

В 2022 году ему приказали покинуть страну, поскольку он не провел в Канаде требуемые 730 дней в течение пятилетнего периода.

Согласно документам канадского Совета по иммиграции и беженцам, опубликованным организацией Iran International, сын Багера Лариджани — племянник Али Лариджани — получил канадское гражданство. Его дочь — племянница Али Лариджани — имеет статус постоянного жителя Канады и несколько лет проживала в США.

Ещё один племянник Лариджани работает профессором в одном из университетов Великобритании. Он живет там почти 30 лет и, как сообщается, не имеет связей с иранским режимом. В январе университет заявил, что он является «давним членом университетского сообщества» и у учреждения нет информации о поведении, противоречащем его стандартам.