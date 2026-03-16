У главы администрации Трампа рак

У главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс диагностировали рак груди на ранней стадии, и в ближайшее время она начнет лечение. Несмотря на диагноз, Уайлс намерена продолжать работать без ограничений.

«У нее диагностирован рак груди на ранней стадии, и она решила немедленно принять этот вызов, не откладывая лечение. У нее отличная команда врачей, и прогноз очень хороший», - прокомментировал сам Трамп состояние своей соратницы.

«Во время лечения она будет проводить практически все время в Белом доме, что делает меня, как президента, очень счастливым», - сказал Трамп, подчеркнув силу характера и преданность своей сотрудницы.

«Сьюзи — один из моих самых близких и важных советников. Она сильный человек и глубоко предана служению американскому народу. Очень скоро она будет чувствовать себя еще лучше», - отметил он.

