«Большая перемена»: новый телепроект для школьников

Цель проекта – повышение физической активности учащихся общеобразовательных учреждений, укрепление их интереса к спорту, пропаганда здорового образа жизни и поддержка психологического развития учащихся. Проект разработан с учетом требований учебной программы по физическому воспитанию, результатов обучения и возрастных особенностей учащихся.

В рамках совместного сотрудничества Министерства науки и образования, Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики и İdman TV запущен телевизионный проект спортивных соревнований для школьников под названием «Большая перемена».

В этом учебном году соревнования проводятся среди 27 средних школ, входящих в Олимпийскую культурно-образовательную программу (OCEP). Соревнования организованы в формате эстафеты на основе педагогической методики TOPs.

Энергия, командный дух и спортивный азарт – анонсирующий ролик проекта «Большая перемена» можно посмотреть по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WP8JBvprrvQ

Трансляции соревнований можно посмотреть на телеканале İdman TV.

Любителей спорта и всех школьников приглашают посмотреть это захватывающее и динамичное соревнование.