Пехлеви готовит «Бессмертную гвардию» против КСИР

Движение «Бессмертная гвардия», созданное наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, приступило к формированию арсеналов оружия для противодействия силам «Басидж» и Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Как заявляют представители движения в соцсетях, оружие необходимо как для защиты гражданского населения, так и для проведения стратегических операций против структур исламской республики.
March 16, 2026
Гвардия шахиншаха «Бессмертные» — элитное подразделение вооруженных сил Шаханшахского Государства Иран в 1925—1979 годах. Обеспечивала личную охрану шаха, других представителей правящего семейства Пехлеви, ключевых объектов династии. Комплектовалась по принципу личной преданности Пехлеви.