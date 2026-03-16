В Тегеране закручивают гайки. Но ветер перемен витает в воздухе

Власти Ирана принимают меры для предотвращения антиправительственных протестов: на улицах Тегерана появляются контрольно-пропускные пункты, доступ к интернету ограничен, а жителям рассылаются массовые предупреждающие SMS. Жители Тегерана рассказали о появившихся по всему городу КПП, где людей останавливают и досматривают. Собеседники Персидской службы Би-би-си сообщили, что после того как появились сообщения об атаках беспилотников на ряд таких постов, их стали размещать под пешеходными мостами и в дорожных тоннелях. Проправительственное информационное агентство Fars сообщило, что, по неофициальным данным, около 10 сотрудников иранских сил безопасности погибли в результате израильских ударов по четырем блокпостам в Тегеране 11 марта.

В разговоре с Би-би-си молодой мужчина рассказал о своей стратегии прохождения блокпоста, где однажды остановили и обыскали его автомобиль. «Я начал говорить что-то вроде: «Спасибо за вашу тяжелую работу», как будто они действительно прилагают большие усилия, и я это ценю», — рассказал он. После досмотра силовики его отпустили. «Я всегда ношу яркую одежду. Но сейчас — нет, — рассказала другая жительница Тегерана, которой на вид приблизительно лет двадцать. — Я боюсь их патрулей и переживаю, что, если надену что-то слишком яркое, это может вызвать у них раздражение». Еще один молодой тегеранец продает некоторым людям доступ к защищенному интернету, позволяя им обходить введенное властями общенациональное отключение Сети.

Связаться с людьми внутри Ирана во время интернет-блэкаута, который действует с начала войны, по-прежнему очень сложно. Однако технически подкованные местные жители используют устройства Starlink компании SpaceX и делятся подключением с другими. Ограничение доступа к интернету не только препятствует общению с внешним миром, но и затрудняет протестующим мобилизацию, планирование и координацию действий между собой. Зашифрованные мессенджеры и онлайн-платформы часто служат инструментами для организации митингов, распространения информации о местах протестов и призывов к действиям. Когда такие платформы недоступны, осуществлять подобную координацию становится значительно сложнее. Человек, продающий интернет-доступ, рассказал Би-би-си, что ему было страшно, когда такси, в котором он ехал, проезжало через блокпост в тоннеле в Тегеране. «То, чем я занимаюсь, в исламской республике считается преступлением, — объясняет он. — Я очень волновался, потому что у меня с собой были ноутбук и телефон. К счастью, они не стали обыскивать такси».

По данным полуофициального агентства Mehr, иранская полиция арестовала человека в южной провинции Фарс, подозреваемого в создании сети по продаже «нефильтрованного» интернета через Starlink. Об этом сообщалось 12 марта. Заместитель командующего полицией провинции Фарс заявил, что задержан 37-летний мужчина, который создал сеть в нескольких провинциях страны для продажи неограниченного доступа в интернет через Starlink. По его словам, у подозреваемого в укрытии были обнаружены терминал Starlink и сопутствующее оборудование. Использование Starlink в Иране карается тюремным сроком до двух лет, и, как сообщается, власти ведут поиск спутниковых антенн, чтобы помешать людям подключаться к интернету. Официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани 10 марта заявила, что власти работают над восстановлением доступа в интернет «для тех, кто может донести голос страны до мира». Пока же стоимость доступа, который продается на платформе Telegram (по данным Би-би-си), составляет около 6 долларов за 1 гигабайт данных — довольно высокая цена для страны, где средняя месячная зарплата составляет 200–300 долларов. Хотя иранские внутренние приложения продолжают работать, некоторые из собеседников Би-би-си опасаются, что для организации протестов они могут быть менее безопасными, чем зашифрованные платформы. 15 марта во время интервью телеканалу CBS министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи спросили, почему он может общаться через Zoom, тогда как его соотечественники лишены доступа к интернету.

«Потому что я — голос всех иранцев. Я защищаю их права», — ответил он. Помимо чиновников, некоторые журналисты внутри страны имеют доступ к так называемым «белым SIM-картам», которые при содействии властей предоставляют неограниченный доступ в интернет. Некоторые жители столицы рассказали Персидской службе Би-би-си, что с начала войны по ночам из громкоговорителей слышны песни и лозунги в поддержку режима, а по улицам передвигаются группы сторонников власти с флагами исламской республики. Признаков массовых антиправительственных протестов, подобных тем, что произошли в январе, пока не наблюдается. По данным различных источников, при подавлении тех протестов иранскими властями было убито от 50 до 70 тыс. человек. Базирующееся в США агентство Human Rights Activists News Agency (Hrana) сообщает, что подтверждена гибель по меньшей мере семи тысяч протестующих.