Пентагон заявил о полном уничтожении иранского флота

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия уничтожила более 30 минных иранских кораблей, которые могли использоваться для блокирования Ормузского пролива. Он предупредил, что любые попытки Ирана «заминировать пролив приведут к жестким последствиям».

Американский лидер добавил, что за последние полторы недели было потоплено или уничтожено более 100 судов военно-морского флота Ирана. Он заявил, что армия США полностью разрушила остров Харк, на котором находилась нефть, использовавшаяся иранской армией.

«Наша мощная военная кампания по ликвидации угроз, исходящих от иранского режима, за последние несколько дней продолжалась в полную силу. Они (Иран) были буквально уничтожены. ВВС уничтожены. Военно-морской флот уничтожен. Многие корабли потоплены», - отметил Трамп.