Иран делает грозные заявления, а за кулисами просит переговоров

Прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи был вновь активирован в последние дни, сообщили Axios американский чиновник и еще один источник, знакомый с ситуацией.

Пока не ясно, насколько содержательными были переданные сообщения между Аракчи и Уиткоффом, но это первая известная прямая коммуникация сторон с начала войны.

По словам чиновника США и источника, Аракчи отправлял Уиткоффу текстовые сообщения, сосредоточенные на прекращении войны.

Сегодня стало известно, что Уиткофф отправлял сообщения Аракчи. Американский чиновник заявил, что инициатором попыток контакта был Аракчи, но уточнил Axios, что США «не ведут переговоры» с Ираном. Ни один из источников не уточнил количество сообщений или их содержание.

Глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник заявил, что Иран вступал в контакт с США, но неясно, уполномочены ли участвующие иранские чиновники заключать соглашение.

«Они хотят заключить сделку. Они говорят с нашими людьми… у нас есть люди, которые хотят вести переговоры, но мы не знаем, кто они», — сказал Трамп журналистам.

Несмотря на сомнения относительно готовности Тегерана к соглашению, Трамп заявил, что не против переговоров с иранцами, «потому что иногда из этого выходят хорошие вещи». Он отметил, что непонятно, кто принимает решения в Иране, поскольку многие высокопоставленные чиновники погибли. Также он упомянул, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике и, возможно, уже мертв.

Высокопоставленный американский чиновник отверг требования Ирана о «репарациях» как часть мирного соглашения, но отметил, что Трамп открыт для сделки, которая позволила бы Ирану «интегрироваться с остальным миром и зарабатывать на своей нефти».

«Президент всегда открыт для сделки. Но он не ведет переговоры из позиции слабости. Он не отказывается от причин, по которым начался этот конфликт», — подчеркнул чиновник.

Иранские чиновники публично заявляли в последние дни, что они не ведут переговоры о прекращении огня с администрацией Трампа.

Чиновники утверждают, что Иран не заинтересован во временном перемирии, которое позволило бы США и Израилю перегруппироваться и снова атаковать, а хочет гарантий того, что любое мирное соглашение будет постоянным.

Аракчи ранее не считался ключевым лицом, принимающим решения в Иране, и американские чиновники считают, что сегодня он не имеет полномочий для принятия решений. Однако он, по-видимому, координирует действия с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который фактически выполняет функции гражданского лидера страны после убийства бывшего верховного лидера Али Хаменеи, утверждают источники.

Американские чиновники рассматривают Аракчи как основного собеседника, поскольку у них уже есть установленные контакты с ним и «он до сих пор жив», пишет Axios.