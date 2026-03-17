Иран атаковал миссию Евросоюза

Беспилотники атаковали район «зеленой зоны» в Багдаде, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения. В ходе удара были повреждены верхние этажи отеля «Аль-Рашид», где размещается штаб миссии Евросоюза EUAM Iraq. Проводится эвакуация, информации о погибших и пострадавших пока нет. По другой версии, в здании также может находиться служба логистической поддержки американского посольства.

Кроме того, КСИР заявил об «уничтожении ангаров с американскими истребителями» на авиабазах США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.

КСИР «будет продолжать удары по американским военным базам на Ближнем Востоке до их полного вывода из региона», заявили в Корпусе.