Когда неандерталец представляет Азербайджан в ОБСЕ

Глава медиахолдинга Yeni Çağ Агиль Алескер в ходе прений в ОБСЕ несколько раз проигнорировал просьбу модератора представиться. Видео публикуют в социальных сетях.
Алескер читал по бумажке текст на ломаном русском языке, игнорируя просьбы модератора представиться, причем к нему обращались и на английском, и на русском языках. После того как он закончил, модератор вновь повторила просьбу, но глава медиахолдинга ничего не ответил, а лишь молча улыбался. Отчаявшись добиться ответа от Алескера, модераторы переключились на следующего спикера.
March 16, 2026