Трамп рассказал, кого боится Путин

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин испытывает страх лишь перед силой США, а Европа его не пугает.

«НАТО — это мы [США]. Спросите [президента] Путина. Путин боится нас. Он не боится, он совершенно не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и той армии, которую я создал в первый срок», — сказал глава Белого дома в понедельник, отвечая на вопрос о разногласиях между союзниками по НАТО на фоне проблемы обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Трамп также заявил, что Вашингтон не нуждается в иранской нефти. «Нам не нужна нефть, понимаете? Нам она не нужна. У нас и так достаточно нефти. Это одно из наших главных преимуществ. Мы вдвое, более чем вдвое превосходим любую другую страну по объему добычи нефти», — сказал президент, продолжая тему об открытии движения в Персидском заливе.

По его словам, цены на нефть «резко упадут», как только завершится операция против Ирана, и «это произойдет довольно быстро». Однако конкретных сроков Трамп не назвал, подчеркнув, что Иран «практически уничтожен».