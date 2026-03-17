Невзлин: Иран нашел способ оставаться в войне

На семнадцатый день войны на Ближнем Востоке убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, уничтожено 90% иранской ПВО, весь флот, убиты ключевые генералы КСИР, но Иран продолжает стрелять, а война – удовольствие не из дешевых, отмечает бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин.

«Семнадцатый день войны. Потрачено 16,5 млрд долларов. Уничтожено 90% иранской ПВО, весь флот, убиты ключевые генералы КСИР. Убит верховный лидер Али Хаменеи. И при этом Иран продолжает стрелять. Данные, которые накопились к 16 марта, рисуют сложную картину.

Коалиция США и Израиля доминирует в воздухе и на море — это бесспорно. Но Иран нашел способ оставаться в войне. Кассетные боеголовки — примерно половина всех ракет по Израилю — разбрасывают суббоеприпасы на восемь километров и методично изматывают гражданское население. Израильская ПВО перехватывает 85–90% ударов. При этом каждая ночь обороны обходится в 285 млн долларов.

Ормузский пролив закрыт с 4 марта. Нефть выросла на 68%, а мировая добыча сократилась на восемь миллионов баррелей в сутки. Разведка США предупреждает: часть урана была вывезена еще перед войной 2025 года и остается в неизвестном месте, а оставшиеся запасы в Исфахане потенциально доступны режиму. Реальный откат ядерной программы — возможно, месяцы, не годы.

Восьмого марта в Иране избран новый верховный лидер. Армия и КСИР немедленно присягнули. Трамп обещал короткую войну. Ее нет. Это не значит, что коалиция проигрывает, — она наносит Ирану беспрецедентный ущерб. Но это точно не быстрая победа. А медленная война с закрытым Ормузом и нарастающим экономическим давлением на весь мир — это совсем другая история, чем та, что планировалась. Вопрос в том, готов ли Трамп идти до конца», - пишет Невзлин.